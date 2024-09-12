ТАСС: бойцы ВСУ в Курской области часто действуют в наркотическом опьянении

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области часто действуют в состоянии наркотического опьянения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя силовых структур.

Как рассказал собеседник агентства, украинские военные стараются использовать все имеющиеся у них медицинские препараты для «достижения успеха во время наката». «Не может человек так идти уверенно на пулемет. Часто просто они истекают кровью, то есть фактически мы бы, может, и могли как-то оказать им помощь, они бы сдались в плен, будучи в адекватном состоянии», — сообщил он.

По словам представителя силовых структур, российские военные часто находят на оставленных ВСУ позициях шприцы и таблетки, которые не являются обезболивающими.

Ранее мать военнослужащей ВСУ рассказала, что украинские командиры предлагали бойцам наркотики для подавления страха на позициях в районе Артемовска. По ее словам, нарушая правила военные боролись с усталостью.

Кроме того, в июне 2023 года командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что НАТО испытывает на украинских солдатах «боевую химию». Он подчеркнул, что после прекращения действия препарата бойцы ВСУ целыми отрядами сдаются в плен.