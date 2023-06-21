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11:10, 21 июня 2023Россия

Командир «Ахмата» заявил об использовании солдатами ВСУ «боевой химии»

Командир «Ахмата» Алаудинов: НАТО испытывает на ВСУ препараты для создания суперсолдат

Фото: Anna Voitenko / Reuters

Военный блок НАТО испытывает на украинских солдатах действие биооружия. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в эфире «Соловьев Live». Его цитирует РИА Новости.

По словам Алаудинова, при контрнаступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ) на солдатах испытываются «все препараты, которые они произвели для того, чтобы сделать суперсолдата». Речь идет о «боевой химии», пояснил командир «Ахмата».

После прекращения действия препарата украинские военнослужащие и целые отряды сдаются в плен, отметил он. Комментируя возможное отношение к этому руководства НАТО, Алаудинов подчеркнул, что «им украинцев не жалко».

Ранее командир «Ахмата» назвал возможный срок окончания украинского контрнаступления. Он предположил, что «это все еще может продлиться месяц-полтора». После этого, по словам Алаудинова, возможно начало наступления российских войск «в сторону Киева».

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    Алан Босиков
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