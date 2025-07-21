Германия объявила о передаче Украине систем Patriot

Писториус: Германия передаст Украине пять систем Patriot в кратчайшие сроки

Германия передаст Украине пять систем Patriot в кратчайшие сроки. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, передает Le Monde.

«Германия предоставит дополнительные системы ПВО и необходимые боеприпасы. Кроме того, (...) Германия обеспечит поставку пяти крайне необходимых комплексов Patriot как можно скорее», — сказал он.

Писториус отметил, что уже успел обсудить некоторые детали будущих поставок с министром обороны США Питом Хегсетом в ходе поездки в Вашингтон на прошлой неделе.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты и НАТО достигли договоренности о поставках оружия Украине, включая системы Patriot.