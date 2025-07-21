Израиль попросил Россию не поставлять Ирану комплексы ПВО

Правительство Израиля попросило Россию воздержаться от поставки С-300 в Иран

Правительство Израиля попросило Россию воздержаться от поставки комплексов противовоздушной обороны (ПВО) С-300 в Иран. Об этом заявил министр по восстановлению севера и юга, депутат Кнессета Зеев Элькин, передает РБК.

По словам политика, в случае передачи этих систем Тегерану израильская армия будет вынуждена «в случае необходимости заняться» ими, как это было с теми комплексами ПВО, которые были переданы до сих пор.

Элькин также указал на практические успехи авиации Израиля в подавлении противовоздушной обороны Ирана. «Мы не хотим этого и всячески просили в свое время Россию воздержаться от поставки С-300 в Иран. Но пусть только они были поставлены, значит, нам пришлось заниматься ими», — подчеркнул министр.

Ранее он предупредил, что усиление Ирана угрожает мировой и региональной безопасности на Ближнем Востоке. По словам Элькина, реализация планов Исламской Республики «может закончиться и угрозой безопасности России».

