Известного черным юмором комика довело до слез сообщение от фаната

Комик Джимми Карр прослезился, зачитав сообщение от болевшего депрессией фаната

Популярный британский комик Джимми Карр, известный любовью к черному юмору, прослезился на сцене во время концерта, зачитав сообщение от фаната. На ролик, опубликованный юмористом в TikTok, обратило внимание Daily Mail.

Поклонник юмориста в послании заявил, что в 2020 году болел тяжелой депрессией. «Твои шоу на Netflix и видео в соцсетях давали мне повод посмеяться, когда я видел вокруг сплошную тьму. Прошло два года с тех пор, как я вышел из больницы, и наконец я попал на твой концерт вместе со своей замечательной девушкой Ханной. Спасибо тебе за то, что ты стал лучом света во тьме, Джимми», — говорилось в сообщении.

Карр попросил автора сообщения обозначить свое присутствие, и тот поприветствовал комика со своего места в зале. «Слушай, парень, я немного прослезился. Я так рад, спасибо тебе огромное. Очень ценю это», — ответил ему юморист и вытер слезу. Он также заявил, что послание от зрителя «сделало его день».

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