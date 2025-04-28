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20:01, 28 апреля 2025Интернет и СМИ

Победившую рак радиоведущую довело до слез сообщение от медсестры

Daily Mail: Радиоведущую Робертс растрогали слова поддержки от бывшей медсестры
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Daily Mail

Британскую радиоведущую Адель Робертс, победившую рак и перенесшую в 2021 году операцию по удалению опухоли в кишечнике, довело до слез сообщение от медсестры по имени Элейн со словами поддержки, которое она получила во время эфира утреннего шоу «Лоррейн» на канале ITV. Об этом сообщает издание Daily Mail.

На шоу Робертс поздравили с победой — радиоведущая установила мировой рекорд как самая быстрая женщина со стомой, завершившая шесть главных марафонов в разных странах мира. В честь этого ей показали видеообращение от Элейн, которая поддерживала ее во время лечения рака кишечника.

На видео медсестра сказала: «Вы стали примером для тысяч людей со стомой. Спасибо, что позволили нам быть частью вашего пути». Посмотрев ролик, Робертс заплакала, а затем попросила прощения у зрителей

Ранее сообщалось, что ведущая новостей на канале NBC Линдси Липман расплакалась в прямом эфире из-за известия о ее коллеге, журналисте Крисе Рэдклиффе. Липман сообщила зрителям, что Рэдклиффа не стало.

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