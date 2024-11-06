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18:32, 6 ноября 2024Интернет и СМИ

Телеведущая расплакалась в прямом эфире из-за новостей о коллеге

Телеведущая Линдси Липман расплакалась в прямом эфире новостей
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Lindsay Liepman

Lindsay Liepman. Кадр: KCENNews / YouTube

Ведущая новостей на канале NBC Линдси Липман расплакалась в прямом эфире из-за известия о ее коллеге, журналисте Крисе Рэдклиффе. Об этом сообщает The Irish Sun.

Липман сообщила зрителям, что Рэдклиффа не стало. «Крис сидел в кресле здесь, рядом со мной, и он был лучшим, он был просто лучшим», — сказала телеведущая сквозь слезы.

Она также отметила, что ей нравилось работать с Рэдклиффом. Липман назвала его искренним и умным человеком. «Если бы я знала, что вчерашний выпуск новостей станет для нас последним, я бы не послушала продюсеров, намекавших на то, что нужно заканчивать программу, и просто еще немного посмеялась бы над его шутками», — посетовала журналистка.

Ранее ведущая телеканала Fox Weather Марисса Торрес расплакалась в эфире из-за рассказа гостьи. Торрес растрогала история женщины, потерявшей из-за урагана семилетнего сына.

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