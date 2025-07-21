Кличко сообщил о возгорании складов в Киеве

Кличко сообщил о пожаре на складах в Соломенском районе Киева

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о пожаре на складах в Соломенском районе столицы Украины. Об этом градоначальник написал в своем Telegram-канале.

«В Соломенском районе пожар на территории складских помещений», — сообщил Кличко.

Он также сообщил об еще одном пожаре в Дарницком районе Киева. На место выехали экстренные службы, добавил мэр Киева.

Ранее авторы Telegram-канала «Военкоры русской весны» сообщали об ударе дронов «Герань-2» по объектам в Киеве. Уточняется, что в Дарницком районе украинской столицы загорелась крыша нежилого здания после этого.