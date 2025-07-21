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02:55, 21 июля 2025Бывший СССР

Военкоры сообщили подробности атаки на Киев

«РВ»: Украинское ПВО в Киеве не может сбивать БПЛА из-за непогоды
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украинские средства противовоздушной обороны (ПВО) не могут сбивать беспилотные летательные аппараты (БПЛА), летящие на Киев, из-за непогоды. Подробности атаки столицы Украины сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

Отмечается, что несколько БПЛА-камикадзе типа «Герань-2» достигли своих целей. Кроме того, в Дарницком районе украинской столицы загорелась крыша нежилого здания.

Военкоры также отметили пуски ракет с самолетов Ту-95МС. По их информации, в ближайшее время они окажутся в воздушном пространстве Украины.

Ранее Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар гиперзвуковой ракетой «Кинжал» по объекту в Ирпене Киевской области.

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