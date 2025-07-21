ВС России нанесли удар гиперзвуковой ракетой по объекту под Киевом

«РВ»: Ракета «Кинжал» ударила по объекту в Ирпене

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар гиперзвуковой ракетой «Кинжал» по объекту в Ирпене Киевской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

Отмечается, что удар был нанесен при помощи истребителя МиГ-31К. Также в воздух были подняты ракетоносцы Ту-95МС и Ту-160, они направились к рубежам пуска крылатых ракет.

Военкоры добавили, что также объекты на территории Украины атакуют 106 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)-камикадзе типа «Герань-2».

Ранее журналист Андрей Коц заявил, что Российская армия открыла новый фронт в зоне специальной военной операции (СВО). Речь идет о севере Харьковской области, где российские войска установили контроль над населенным пунктом Дегтярное.