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10:48, 20 июля 2025Интернет и СМИ

В России заявили об открытии нового фронта в зоне СВО

РИА Новости: Армия России открыла новый фронт на севере зоны СВО
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Река / ТАСС

Российская армия открыла новый фронт в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом говорится в статье журналиста Андрея Коца, опубликованной РИА Новости.

В материале говорится, что речь идет о севере Харьковской области, где на этой неделе российские войска установили контроль над населенным пунктом Дегтярное. Автор публикации утверждает, что захват плацдарма позволит в будущем сформировать буферную зону на этом участке.

Кроме того, занятие Дегтярного открывает возможность охватить с востока Волчанск, продолжает журналист. Бои за город идут с весны 2024 года — там подразделения армии России наступают с севера, продвигаясь от российской границы.

Тем временем Владимир Зеленский предложил провести новый раунд российско-украинских переговоров. До этого недавно возобновленный переговорный процесс был поставлен на паузу, однако ни одна из сторон не заявляла о решительном выходе из переговоров.

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