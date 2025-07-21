Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:26, 21 июля 2025Экономика

Количество проданных в мире автомобилей подсчитали

«Автостат»: По итогам июня в мире продали почти 8 миллионов автомобилей
Кирилл Луцюк

Фото: Frank Hoermann / SVEN SIMON / Globallookpress.com

По итогам первого месяца лета в мире было продано 7 миллионов 731 тысяча 358 легковых и легких коммерческих автомобилей. Это выяснили аналитики компании GlobalData. Их выводы процитировало агентство «Автостат».

Если сравнивать с аналогичным периодом 2024 года, то рост составил больше двух процентов. В первом полугодии объем мирового рынка автомобилей оценили в 44 миллиона 473 тысячи 945 машин. Больше всего автомобилей в июне приобрели жители Китая — 2 миллиона 311 тысяч 310 штук. Это на 12,6 процента больше, чем в июне 2024 года. А вот в США продажи просели на 4,3 процента — там удалось продать 1 миллион 264 тысячи 42 автомобиля. Снижение показала и Западная Европа. Там июньские продажи рухнули почти на 7 процентов и составили 1 миллион 260 тысяч 867 рублей. В Восточной Европе купили 384 тысячи 590 автомобилей, или почти на 10 процентов меньше, чем в первый месяц лета прошлого года.

Рост показали Южная Америка (плюс 8,6 процента), Япония (плюс 5,7 процента), Канада (плюс 3,6 процента), а также Южная Корея (плюс 6,1 процента).

Материалы по теме:
Россию захватили китайские автомобили. Как Китай борется с США и Европой за мировой рынок авто?
Россию захватили китайские автомобили.Как Китай борется с США и Европой за мировой рынок авто?
17 июля 2023
Россияне пытаются избавиться от ввезенных по параллельному импорту автомобилей: почему машины оказались им не по карману?
Россияне пытаются избавиться от ввезенных по параллельному импорту автомобилей:почему машины оказались им не по карману?
27 марта 2024

По данным немецкой газеты Bild, Европейский союз приступил к секретной подготовке запрета на продажу бензиновых автомобилей. Если это так, то с 2030 года их приобретение станет невозможным для компаний и крупных автопрокатчиков. Покупать можно будет только электрокары.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Алаудинов отреагировал на скандал с пьяной дракой бойца из Чечни. Генерал опубликовал пост, где говорится о позоре русских

    На 660 процентов выросли поставки одного китайского товара в США

    Военный суд определился по слушаниям дела о теракте в «Крокусе»

    Нашествие лягушек в украинском городе попало на видео

    Российский бегун побил державшийся с Олимпиады-1980 рекорд

    Израиль выразил беспокойство из-за связей России и Ирана

    Дачников призвали срочно сажать редьку

    Названы самые опасные российские регионы для владельцев частных домов

    iPhone 15 Plus подешевел в России

    Названа средняя сумма трат россиян на спортивную экипировку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости