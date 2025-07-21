Количество проданных в мире автомобилей подсчитали

«Автостат»: По итогам июня в мире продали почти 8 миллионов автомобилей

По итогам первого месяца лета в мире было продано 7 миллионов 731 тысяча 358 легковых и легких коммерческих автомобилей. Это выяснили аналитики компании GlobalData. Их выводы процитировало агентство «Автостат».

Если сравнивать с аналогичным периодом 2024 года, то рост составил больше двух процентов. В первом полугодии объем мирового рынка автомобилей оценили в 44 миллиона 473 тысячи 945 машин. Больше всего автомобилей в июне приобрели жители Китая — 2 миллиона 311 тысяч 310 штук. Это на 12,6 процента больше, чем в июне 2024 года. А вот в США продажи просели на 4,3 процента — там удалось продать 1 миллион 264 тысячи 42 автомобиля. Снижение показала и Западная Европа. Там июньские продажи рухнули почти на 7 процентов и составили 1 миллион 260 тысяч 867 рублей. В Восточной Европе купили 384 тысячи 590 автомобилей, или почти на 10 процентов меньше, чем в первый месяц лета прошлого года.

Рост показали Южная Америка (плюс 8,6 процента), Япония (плюс 5,7 процента), Канада (плюс 3,6 процента), а также Южная Корея (плюс 6,1 процента).

По данным немецкой газеты Bild, Европейский союз приступил к секретной подготовке запрета на продажу бензиновых автомобилей. Если это так, то с 2030 года их приобретение станет невозможным для компаний и крупных автопрокатчиков. Покупать можно будет только электрокары.