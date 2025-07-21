Марков ответил на призывы военблогеров наказать его за участие в форуме с Алиевым

Марков ответил на призывы военблогеров наказать его за участие в форуме в Шуше

Российский политолог Сергей Марков ответил на призывы военблогеров наказать его за участие в форуме в Шуше, где выступил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Комментарий опубликован в Telegram-канале «Логика Маркова».

В посте он обозначил, что на протяжении 26 лет является сторонником президента России Владимира Путина и патриотом России. «Марков — не просто сторонник Путина, а один из самых ярких и прямых и убедительных сторонников Путина. За это его не все любят. Он даже под санкции Запада попадал несколько раз, еще и до специальной военной операции (СВО) на Украине», — написал политолог.

Он отметил, что если и выступает на международных форумах, то прямо и ярко отстаивает интересы России. «[Так], что [даже] некоторые представители стран НАТО не выдерживают, вскакивают с мест, начинают кричать. Некоторые выбегают из зала с криками "я не могу больше его слушать". Да, да, такое бывало и не раз. Один ведущий во время эфира выбежал из студии. Потому что их ломает железная логика наших аргументов», — добавил Марков.

Политолог также выразил мнение, что противники России пытаются блокировать участие представителей нашей страны в международных форумах, «чтобы голоса России не было слышно».

«Всем совет — не помогайте врагам России. В том числе — не мешайте работать, не лейте воду на мельницу врагов России. Если у вас есть сомнения, что думать и делать и говорить, — просто почитайте Путина, [министра иностранных дел России Сергея] Лаврова и [официального представителя Кремля Дмитрия] Пескова. И так и думайте», — заключил Марков.

Ранее представители военного сообщества обратили внимание, что Марков хвалил Алиева на форуме, и по этой причине призвали признать политолога иностранным агентом.