Военблогеры призвали наказать участвовавшего в форуме с Алиевым российского политолога

Маркова призвали признать иноагентом за участие в форуме в Шуше с Алиевым

Военные блогеры призвали наказать известного российского политолога Сергея Маркова, который участвовал в форуме в Шуше, где выступил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Представители военного сообщества обратили внимание, что эксперт хвалил Алиева. По этой причине Маркова требуют признать иноагентом. О подобной инициативе заявил писатель Роман Антоновский в Telegram-канале.

По мнению блогера, исходя из нынешних отношений между Москвой и Баку, нельзя так поддерживать Алиева, как это делал Марков. «Пора признать, что российские пантюркисты, панисламисты и ордынцы — такие же иноагенты, как прозападные либералы», — указал в посте Антоновский.

Автор канала Zergulio Сергей Колясников подчеркнул, что помимо политолога Маркова на форуме в Азербайджане был замечен заместитель генерального директора агентства ТАСС Михаил Гусман. Последний даже задал Алиеву вопрос.

Основатель Telegram-канала Alex Parker Returns указал, что Марков «не стесняется отрабатывать деньги азербайджанцев и выступать полезным идиотом на их стороне».

Сам Марков на нападки блогеров пока никак не отреагировал.

20 июля стало известно, что украинская журналистка Елена Курбанова передала президенту Азербайджана коллекцию нарукавных шевронов, в ответ глава государства пожелал ей «продолжать так же».