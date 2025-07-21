Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:04, 21 июля 2025Россия

Военблогеры призвали наказать участвовавшего в форуме с Алиевым российского политолога

Маркова призвали признать иноагентом за участие в форуме в Шуше с Алиевым
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)
Сергей Марков

Сергей Марков. Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Военные блогеры призвали наказать известного российского политолога Сергея Маркова, который участвовал в форуме в Шуше, где выступил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Представители военного сообщества обратили внимание, что эксперт хвалил Алиева. По этой причине Маркова требуют признать иноагентом. О подобной инициативе заявил писатель Роман Антоновский в Telegram-канале.

По мнению блогера, исходя из нынешних отношений между Москвой и Баку, нельзя так поддерживать Алиева, как это делал Марков. «Пора признать, что российские пантюркисты, панисламисты и ордынцы — такие же иноагенты, как прозападные либералы», — указал в посте Антоновский.

Автор канала Zergulio Сергей Колясников подчеркнул, что помимо политолога Маркова на форуме в Азербайджане был замечен заместитель генерального директора агентства ТАСС Михаил Гусман. Последний даже задал Алиеву вопрос.

Основатель Telegram-канала Alex Parker Returns указал, что Марков «не стесняется отрабатывать деньги азербайджанцев и выступать полезным идиотом на их стороне».

Сам Марков на нападки блогеров пока никак не отреагировал.

20 июля стало известно, что украинская журналистка Елена Курбанова передала президенту Азербайджана коллекцию нарукавных шевронов, в ответ глава государства пожелал ей «продолжать так же».

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Италии отменили концерт Валерия Гергиева. Его пытались сорвать украинская и грузинская диаспоры

    Умер народный художник РСФСР Виктор Сафронов

    Лазарева заявила о деградации русского языка

    Германия ответила на обвинения в вывозе мигрантов в Польшу

    Украина попыталась атаковать пять российских регионов и Москву

    США и Китай проведут двусторонние переговоры

    НАТО призвали договориться с Россией «уже сегодня»

    Украинская модель Ковальчук раскрыла правду о происшествии в Дубае

    На Украине завели уголовные дела против Чемезова и Гинера

    Россиянин надругался над школьником на концерте «КняZz»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости