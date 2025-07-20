Алиев принял от украинской журналистки шевроны бойцов ВСУ и попросил «продолжать так же»

Алиев принял от журналистки шевроны бойцов ВСУ и попросил продолжать так же

Украинская журналистка Елена Курбанова передала президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву коллекцию нарукавных шевронов, в ответ глава государства попросил ее «продолжать так же». Об этом сообщает «Диалог.UA».

На кадрах видно, как журналистка вручает Алиеву коробку с шевронами. «Спасибо вам большое. Спасибо вам за то, что вы делаете. Продолжайте так же», — ответил президент Азербайджана.

Ранее в июле помощник Алиева Хикмет Гаджиев заявил, что Баку держится на расстоянии от поставок военных компонентов в конфликте на Украине и поставляет Киеву только гуманитарную помощь. По его словам, приоритетом Азербайджана является сохранение отношений с соседними странами.