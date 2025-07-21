Мигрант угрожал сломать ноги российскому школьнику и попал на видео

В Тюмени мигрант угрожал сломать ноги школьнику, полиция начала проверку

В Тюмени мигрант угрожал сломать ноги школьнику, который отказался уйти с футбольного поля, полиция начала проверку. Действия мужчины попали на видео, ролик опубликовало Ura.ru.

На опубликованных кадрах иностранец подходит к российскому подростку на футбольном поле и начинает грубить. Он говорит, что может навредить несовершеннолетнему. Мужчину уводят его товарищи.

Как утверждает Ura.ru, приезжий пытался выгнать с поля других детей.

Другой мужчина начал спор с матерью одного из ребят и специально пнул мяч прямо в собаку женщины.

До этого сообщалось, что в Тюмени мигранты едва не утопили подростка из-за отказа отдать им самокат. Мать пострадавшего отметила, что после инцидента юношу госпитализировали. Медики выявили у него сотрясение мозга и другие травмы.