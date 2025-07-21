Мигранты едва не утопили российского подростка из-за отказа отдать им самокат

В Тюмени мигранты едва не утопили подростка из-за отказа отдать им самокат

В Тюмени мигранты едва не утопили 17-летнего подростка из-за отказа отдать им самокат. Об этом сообщил Telegram-канал «Многонационал».

По данным издания, российский школьник пришел порыбачить на озеро Круглое. Во время отдыха к нему подошел иностранец, он захотел отнять у несовершеннолетнего самокат. Подросток стал бороться за свою вещь.

В этот момент к мигранту на помощь пришел товарищ. Вместе они напали на школьника и потащили его к водоему. Юноше удалось вырваться и брызнуть в лица обидчиков из перцового баллончика.

Мать пострадавшего отметила, что после инцидента подростка госпитализировали. Врачи выявили у него сотрясение мозга и другие травмы.

Сотрудники полиции начали устанавливать детали случившегося.

Ранее сообщалось, что дети мигрантов напали на 16-летнего подростка в Санкт-Петербурге.