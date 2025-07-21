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18:40, 21 июля 2025Россия

Момент поражения рухнувшего на жилой дом в Подмосковье дрона сняли на видео

Mash опубликовал видео с дроном, обломки которого упали на дом в Ивантеевке
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

В сети появилось видео с моментом поражения дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ), обломки которого упали на жилой дом в подмосковной Ивантеевке. Ролик опубликовал Mash в Telegram.

На кадрах видно летящий в небе беспилотник самолетного типа, в районе хвоста которого взрывается снаряд средств противовоздушной обороны. После этого аппарат начинает крутиться вокруг своей оси и быстро падать. Судя по записи, корпус дрона уцелел после детонации.

Ранее информацию о падении обломков беспилотника на частный дом в Ивантеевке подтвердил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. По его данным, в момент происшествия в здании находился мужчина, который смог выбраться самостоятельно. Пострадавших, предварительно, нет.

О пожаре в двухэтажном доме после атаки беспилотников в Подмосковье стало известно 21 июля. Возгорание сняли на видео.

ЖЗЛ
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