Очевидцы сняли на видео загоревшийся после падения обломков БПЛА дом в Подмосковье

Загоревшийся после падения обломков БПЛА дом в Подмосковье сняли на видео

Появилось видео пожара в частном доме, который начался после падения обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Ролик опубликован в Telegram-канале «Осторожно, Москва».

Отмечается, что все произошло в Ивантеевке. На кадрах видно горящий двухэтажный дом, дым от пожара поднимается высоко над окружающими постройками. Какой-либо информации о пострадавших на данный момент нет.

Официального подтверждения властей о падении обломков беспилотника пока нет.

О ЧП в доме №5 на улице Басова в Ивантеевке ранее сообщило издание Baza в Telegram-канале. Местные жители рассказали, что перед пожаром были слышны два хлопка.