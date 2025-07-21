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18:16, 21 июля 2025Россия

Очевидцы сняли на видео загоревшийся после падения обломков БПЛА дом в Подмосковье

Загоревшийся после падения обломков БПЛА дом в Подмосковье сняли на видео
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Появилось видео пожара в частном доме, который начался после падения обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Ролик опубликован в Telegram-канале «Осторожно, Москва».

Отмечается, что все произошло в Ивантеевке. На кадрах видно горящий двухэтажный дом, дым от пожара поднимается высоко над окружающими постройками. Какой-либо информации о пострадавших на данный момент нет.

Официального подтверждения властей о падении обломков беспилотника пока нет.

О ЧП в доме №5 на улице Басова в Ивантеевке ранее сообщило издание Baza в Telegram-канале. Местные жители рассказали, что перед пожаром были слышны два хлопка.

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