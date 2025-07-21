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18:09, 21 июля 2025Россия

Стало известно о пожаре в жилом доме под Москвой после падения обломков БПЛА

В подмосковной Ивантеевке после падения обломков БПЛА загорелся жилой дом
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Baza

В подмосковной Ивантеевке после падения обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА) загорелся двухэтажный жилой дом. Об этом сообщила Baza в Telegram.

По информации издания, перед возгоранием местные жители слышали два взрыва. Предварительно, пострадавших нет.

О пожаре также сообщает «Осторожно, Москва». К посту приложено видео и фотографии с полающим частным домом.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отчитался об уничтожении еще одного летевшего на столицу дрона. Подробности о районе падения обломков он не раскрыл, однако подчеркнул, что на месте уже работают экстренные службы.

До этого, Минобороны России отчиталось о перехвате 19 беспилотников с 12:20 до 15:00 по московскому времени. Пять из них уничтожили в Московском регионе.

ЖЗЛ
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