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16:23, 21 июля 2025Россия

Украина попыталась атаковать пять российских регионов и Москву

Минобороны сообщило об отражении атак ВСУ на пять российских регионов и Москву
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Москву и пять регионов страны. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

По данным министерства, всего Украина запустила 19 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по территории России.

Из них шесть сбили над территорией Брянской области, четыре — над Орловской, и по два — над Калужской и Смоленской областями. Еще пять уничтожили над Московским регионов. Один из дронов направлялся в сторону Москвы, уточнили в оборонном ведомстве.

В этот же день в сети появились кадры пожара, который возник в многоэтажном доме в Троицком административном округе Москвы после падения обломков БПЛА. Огонь, как следует на видеозаписи, распространился на самом верхнем этаже многоэтажки.

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