Пожар после падения обломков дрона на многоэтажку в Москве попал на видео

Возникший из-за обломков БПЛА пожар в многоэтажке Москвы попал на видео

В сети появились кадры пожара, который возник в многоэтажном доме в Троицком административном округе Москвы после падения обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Его публикует Baza в Telegram-канале.

Пожар в столичном поселке Киевский, судя по кадрам, был небольшой, его уже ликвидировали. Огонь, как следует на видеозаписи, распространился на самом верхнем этаже многоэтажки.

В ночь на 21 июля, как сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 13 летательных аппаратов. Он уточнял, что обломки одного из дронов упали в районе поселка Киевский. В сети также опубликовали кадры пролета дрона над Московской областью.

По информации Минобороны, всего за ночь силы ПВО сбили 74 украинских беспилотника над семью регионами России. Больше всего летательных аппаратов — 23 — сбили над Московским регионом. Как уточнили в министерстве, 15 из них направлялись в сторону Москвы.