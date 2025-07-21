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08:29, 21 июля 2025Россия

Минобороны раскрыло подробности ночного налета беспилотников ВСУ на Россию

Минобороны: Силы ПВО за ночь сбили 74 дрона ВСУ над семью регионами России
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Christinne Muschi / Reuters

В ночь на понедельник, 21 июля, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по России 74 беспилотника. Подробности о ночном налете на регионы России привело Минобороны в Telegram-канале.

По информации ведомства, средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили почти восемь десятков дронов ВСУ над семью регионами России. Попытки атаки были предприняты с 23:20 по московскому времени 20 июля до 7:00 21 июля.

Больше всего летательных аппаратов — 23 — сбили над Московским регионом. Как уточнили в министерстве, 15 из них направлялись в сторону Москвы. Еще 14 дронов перехватили над Курской областью, 12 — над Ростовской, по 10 — над Брянской и Калужской областью, 4 — над Тульской областью, 1 — над Липецкой областью.

Вечером 20 июля силы ПВО сбили 43 беспилотника. По удар попала Брянская, Орловская, Калужская и Белгородская области, а также Московский регион.

ЖЗЛ
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