Минобороны сообщило о ликвидации беспилотников

Минобороны: ПВО уничтожила беспилотник 43 украинских беспилотника

В период с 20:00 до 23:20 20 июля по московскому времени дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 43 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

17 дронов ликвидировали над территорией Брянской области, 14 — над Орловской областью.

Еще 7 БПЛА сбили над территорией Московского региона, в том числе 3 БПЛА, летевших на Москву. Также ликвидировано 4 дрона – над территорией Калужской области, еще один — над территорией Белгородской области.

Ранее 20 июля сообщалось, что беспилотники ВСУ продолжили попытки ударов по Москве. Кроме того, они атаковали Калужскую область. Так, над регионом с 8:10 до 12:00 было сбито 16 дронов, а над Смоленской областью силами ПВО уничтожено 13 БПЛА.