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13:06, 20 июля 2025Россия

ВСУ атаковали российский регион эскадрильей беспилотников

ВСУ атаковали Калужскую область эскадрильей беспилотников
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

ВСУ атаковали Калужскую область эскадрильей беспилотников. Об этом сообщает Минобороны в Telegram.

По данным военного ведомства, над регионом в период с 8:10 до 12:00 было сбито 16 дронов.

Всего за указанный промежуток силы противовоздушной обороны уничтожили 34 дрона, пересекших воздушное пространство России. Семь беспилотников сбили над Московским регионом, шесть — над Курской областью, от одного до двух — над Белгородской, Орловской и Тульской областями, а также над Крымом.

Ранее 20 июля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении четырех летевших на столицу беспилотников.

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