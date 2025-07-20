Беспилотники ВСУ продолжили попытки ударить по Москве

Собянин: Уничтожено три летевших на Москву беспилотника

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили очередную попытку атаковать Москву. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в Telegram.

Где именно были перехвачены дроны, он не уточнил. При этом Собянин указал, что на месте падения обломков уже работают сотрудники экстренных служб.

Через шесть минут после публикации сообщения мэр Москвы сообщил об уничтожении еще одного украинского дрона, летевшего в сторону столицы.

ВСУ продолжают попытки нанести удар по Москвы, начатые еще 19 июля. Начиная с вечера на подлете к городу был сбит 21 дрон. Информация о пострадавших не поступала.

