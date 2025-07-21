Пролет беспилотника над Московской областью сняли на видео

Опубликованы кадры пролета беспилотника ВСУ над Московской областью

В сети появились кадры пролета беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Московской областью. Их публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах слышен жужжащий звук работы мотора беспилотного летательного аппарата, который пролетает мимо. Каких-либо взрывов на видеозаписи нет.

Ролик, как уточняется, снят над над Волоколамским районом Подмосковья. Звуки взрывов также слышали над Истринском и Солнечногорским районами. Из-за атаки ВСУ аэропорты Шереметьево, Домодедово и Жуковский были временно закрыты на прием и выпуск рейсов.

В ночь на 21 июля, как сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 13 летательных аппаратов. Обломки одного из них упали в районе поселка Киевский в Троицком административном округе столицы.