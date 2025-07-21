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06:36, 21 июля 2025Россия

Система ПВО вновь сбила летевшие на Москву БПЛА

Собянин: Система ПВО сбила еще четыре БПЛА, летевших на Москву
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила еще четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА), летевших в сторону российской столицы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

В 6:27 он сообщил о двух сбиты БПЛА, спустя несколько минут силы ПВО уничтожили еще два дрона. «На месте падения обломков от БПЛА в районе рп Киевский ТиНАО работают экстренные службы», — написал Собянин. По словам мэра столицы, принимаются все необходимые меры. Он добавил, что серьезных повреждений и пострадавших нет.

Ранее 20 июля сообщалось, что беспилотники ВСУ продолжили попытки ударов по Москве. Кроме того, они атаковали Калужскую область. Так, над регионом с 8:10 до 12:00 было сбито 16 дронов, а над Смоленской областью силами ПВО уничтожено 13 БПЛА.

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