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02:27, 21 июля 2025Россия

На подлете к Москве сбили еще два беспилотника

Собянин: Уничтожено еще два беспилотника, летевших к Москве
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Еще два беспилотных летательных аппарата (БПЛА), летевших на Москву, были сбиты силами противовоздушной обороны. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. «ПВО Минобороны уничтожено два вражеских БПЛА, летевших на Москву», — написал Собянин.

В ночь на 20 июля Минобороны России рассказало о перехвате 40 беспилотников над российскими регионами. В частности, четыре дрона сбили над Московским регионом, два из которых летели на столицу. Кроме того, беспилотники уничтожили над Брянской, Калужской, Курской, Тульской и Белгородской областями, а также над акваторией Черного моря.

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