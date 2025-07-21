На подлете к Москве сбили еще два беспилотника

Собянин: Уничтожено еще два беспилотника, летевших к Москве

Еще два беспилотных летательных аппарата (БПЛА), летевших на Москву, были сбиты силами противовоздушной обороны. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. «ПВО Минобороны уничтожено два вражеских БПЛА, летевших на Москву», — написал Собянин.

В ночь на 20 июля Минобороны России рассказало о перехвате 40 беспилотников над российскими регионами. В частности, четыре дрона сбили над Московским регионом, два из которых летели на столицу. Кроме того, беспилотники уничтожили над Брянской, Калужской, Курской, Тульской и Белгородской областями, а также над акваторией Черного моря.