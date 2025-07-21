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17:56, 21 июля 2025Россия

Собянин сообщил о новой попытке ВСУ атаковать Москву

Собянин сообщил об уничтожении еще одного летевшего на Москву беспилотника
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны сбили еще один летевший на Москву беспилотник. О новой попытке Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать столицу сообщил мэр Сергей Собянин в Telegram.

Информацию о районе уничтожения дрона он не раскрыл, однако заверил, что на месте падения обломков уже работают специалисты экстренных служб.

До этого Собянин сообщал о сбитом беспилотнике в 13:18. В свою очередь, Минобороны России отчиталось об уничтожении с 12:20 до 15:00 по московскому времени 19 дронов. Шесть из них сбили над Брянской областью, пять — в Московском регионе, четыре — в Орловской области, по два — в Калужской и Смоленской.

Кроме того, в ночь на 21 июля средства ПВО перехватили в Московском регионе 23 беспилотника, в том числе 15, летевших на Москву. Позже в сети появились кадры с пожаром в многоэтажном доме на месте падения обломков одного из них в районе рабочего поселка Киевский.

ЖЗЛ
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