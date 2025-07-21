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13:22, 21 июля 2025Россия

ВСУ попытались ударить по Москве

Собянин сообщил об уничтожении средствами ПВО летевшего на Москву беспилотника
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Минобороны РФ / ТАСС

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России сбили беспилотник, летевший на Москву. Об ударе со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram.

Информацию о районе падения обломков и возможных последствиях на земле градоначальник не раскрыл, однако подчеркнул, что на месте уже работают специалисты экстренных служб.

С 08:30 до 12:00 ВСУ также попытались атаковать Калужскую, Брянскую, Тульскую и Орловскую области. Средства ПВО сбили над регионами 14 беспилотников.

Ранее в Минобороны отчитались о перехвате в ночь на 21 июля над Московским регионом 23 украинских дронов, 15 из которых направлялись в сторону столицы. По данным Собянина, обломки одного из них рухнули в районе рабочего поселка Киевский. Позже в сети появились кадры с пожаром в многоэтажном доме на месте происшествия.

ЖЗЛ
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