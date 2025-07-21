ВСУ попытались ударить по Москве

Собянин сообщил об уничтожении средствами ПВО летевшего на Москву беспилотника

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России сбили беспилотник, летевший на Москву. Об ударе со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram.

Информацию о районе падения обломков и возможных последствиях на земле градоначальник не раскрыл, однако подчеркнул, что на месте уже работают специалисты экстренных служб.

С 08:30 до 12:00 ВСУ также попытались атаковать Калужскую, Брянскую, Тульскую и Орловскую области. Средства ПВО сбили над регионами 14 беспилотников.

Ранее в Минобороны отчитались о перехвате в ночь на 21 июля над Московским регионом 23 украинских дронов, 15 из которых направлялись в сторону столицы. По данным Собянина, обломки одного из них рухнули в районе рабочего поселка Киевский. Позже в сети появились кадры с пожаром в многоэтажном доме на месте происшествия.