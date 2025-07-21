Украина попыталась ударить по четырем регионам России с воздуха

Минобороны России: Средства ПВО уничтожили 15 беспилотников ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку удара по четырем российским регионам с воздуха. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

Как уточнило ведомство, с 8:30 до 12:00 по московскому времени дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 14 беспилотных летательных аппаратов. Восемь из них уничтожены в Калужской области, еще по два — в Брянской, Тульской и Орловской областях. Информация о районах падения обломков и возможных последствиях на земле не раскрывается.

Ранее в Минобороны отчитались о перехвате в ночь на 21 июля 74 беспилотников над Россией. 23 из них сбили над Московским регионе, 14 — в Курской области, 12 — в Ростовской, по 10 — в Брянской и Калужской, 4 — в Тульской и еще 1 — в Липецкой.

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, обломки одного из беспилотников рухнули в районе рабочего поселка Киевский. Позже в сети появились кадры с пожаром в многоэтажном доме на месте происшествия. Кроме того, местные жители сняли на видео пролет дрона в Подмосковье.