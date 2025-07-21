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21:32, 21 июля 2025Экономика

Москвичка поверила мошенникам и лишилась квартиры и 20 миллионов рублей

74-летняя москвичка лишилась квартиры и более 20 млн рублей из-за мошенников
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Eo naya / Shutterstock / Fotodom

Москвичка поговорила с мошенниками и лишилась квартиры и более 20 миллионов рублей. Об этом со ссылкой на неназванный источник сообщили «Известия».

В апреле 2025 года 74-летней женщине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником Росфинмониторинга, и предупредил о мошеннической атаке в отношении нее. Под предлогом защиты от злоумышленников собеседник убедил пенсионерку перевести на указанные им счета миллион рублей. В дальнейшем, в период с апреля по июнь, у потерпевшей похитили ювелирные украшения общей стоимостью 850 тысяч рублей, а также с помощью лжериелтора лишили ее жилья. «В это же время аферисты организовали продажу ее квартиры за 18,4 миллиона рублей, объяснив это частью некоей «операции ФСБ», — поделился информацией источник. В результате жительница столицы перевела аферистам 498 тысяч рублей со счета и передала через курьера 17,9 миллиона рублей. По факту мошенничества возбудили уголовное дело, злоумышленников ищут.

Ранее выяснилось, что без квартиры и сбережений осталась 22-летняя жительница Магнитогорска, поверившая аферистам.

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