Москву залило дождем

В столице за ночь и утро 21 июля выпала месячная норма осадков

Месячная норма осадков выпала за ночь и в утренние часы в отдельных районах города. Об это в понедельник, 21 июля, сообщает в Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Норма осадков для июля составляет 85 миллиметров, при этом в Зеленоградском административном округе выпало до 91 миллиметра дождя, в Северо-Восточном округе — до 71 миллиметра, в Восточном административном округе — до 50 миллиметров, в Северном административном округе — до 47 миллиметров.

Синоптики предупредили, что дождь продлится до конца дня, однако его характер будет спокойным.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупреждал, что на неделе в столице может выпасть 65 процентов месячной нормы осадков. С понедельника, 21 июля, по воскресенье, 27 июля, суммарно выпадет около 55 миллиметров осадков. При этом температура воздуха будет нормальной для июля — днем ожидается от 21 до 26 градусов тепла.