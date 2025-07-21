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13:59, 21 июля 2025Экономика

Москву залило дождем

В столице за ночь и утро 21 июля выпала месячная норма осадков
Мария Черкасова

Фото: Vyacheslav Nemyshev / URA.RU / Globallookpress.com

Месячная норма осадков выпала за ночь и в утренние часы в отдельных районах города. Об это в понедельник, 21 июля, сообщает в Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Норма осадков для июля составляет 85 миллиметров, при этом в Зеленоградском административном округе выпало до 91 миллиметра дождя, в Северо-Восточном округе — до 71 миллиметра, в Восточном административном округе — до 50 миллиметров, в Северном административном округе — до 47 миллиметров.

Синоптики предупредили, что дождь продлится до конца дня, однако его характер будет спокойным.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупреждал, что на неделе в столице может выпасть 65 процентов месячной нормы осадков. С понедельника, 21 июля, по воскресенье, 27 июля, суммарно выпадет около 55 миллиметров осадков. При этом температура воздуха будет нормальной для июля — днем ожидается от 21 до 26 градусов тепла.

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