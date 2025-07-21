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16:52, 21 июля 2025Из жизни

Мужчина решил не платить алименты и сфабриковал тест на отцовство

Британец сфабриковал результаты ДНК-теста, чтобы не платить алименты
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Unsplash

Жительница Великобритании разоблачила бывшего партнера, который решил сфабриковать результаты теста на отцовство. Об этом сообщает Oddity Central.

31-летняя Челси Миллер доказала в суде, что ее бывший партнер Шелдон Б. вступил в сговор с сотрудником медицинской лаборатории, чтобы не платить алименты на сумму 94 тысячи фунтов (около десяти миллионов рублей). После того как первый тест ДНК неожиданно показал отрицательный результат, женщина убедила мать Шелдона, бабушку ее ребенка, тоже сдать тест ДНК. Он подтвердил родственную связь между ней и ребенком и доказал факт мошенничества настоящего отца.

«Я всегда знала, кто отец моего ребенка, — сказала Миллер. — Но уровень непрофессионализма и нарушения доверия в этом случае просто неприемлем». Соучастники преступления — сам Шелдон и сотрудник лаборатории Роберт П. — признали вину. Они получили 50 и 33 недели тюрьмы соответственно.

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Ранее сообщалось, что жительница города Манчестер, Великобритания, только в 69 лет благодаря позднему признанию матери узнала, что всю жизнь ее воспитывал неродной отец. С помощью ДНК-теста она нашла 35 братьев и сестер по отцовской линии.

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