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19:55, 21 июля 2025Моя страна

Мужчина спас цаплю и назвал ее Аркадием

В Новосибирской области мужчина спас цаплю, назвал ее Аркадием и привез жене
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Житель Новосибирской области спас цаплю, которая блуждала по трассе в ослабленном состоянии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Водитель пожалел молодую птицу, которая явно была дезориентирована, и привез ее домой. Мужчина назвал гостя Аркадием. Вместе с женой они попытались помочь цапле: напоить ее и покормить рыбой.

Позже Аркадия передали специалистам из Дома помощи животным HELPNI и Центра реабилитации диких животных. Сейчас птица находится на карантине в Новосибирском зоопарке.

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