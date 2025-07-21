Мужчина спас цаплю и назвал ее Аркадием

В Новосибирской области мужчина спас цаплю, назвал ее Аркадием и привез жене

Житель Новосибирской области спас цаплю, которая блуждала по трассе в ослабленном состоянии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Водитель пожалел молодую птицу, которая явно была дезориентирована, и привез ее домой. Мужчина назвал гостя Аркадием. Вместе с женой они попытались помочь цапле: напоить ее и покормить рыбой.

Позже Аркадия передали специалистам из Дома помощи животным HELPNI и Центра реабилитации диких животных. Сейчас птица находится на карантине в Новосибирском зоопарке.

Ранее во Владивостоке удалось запечатлеть краснокнижную египетскую цаплю. Птица прилетела во двор и попала на видео.