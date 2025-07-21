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10:50, 21 июля 2025Силовые структуры

На майора российской полиции завели дело из-за забеременевшей 15-летней школьницы

В Алапаевске 15-летняя школьница забеременела от майора МВД, возбуждено дело
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

В Свердловской области в отношении 39-летнего начальника экспертно-криминалистической группы Алапаевска возбудили уголовное дело по статье о половом сношении с лицом, не достигшим 16-летнего возраста. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По данным издания, майор российской полиции познакомился со школьницей во время подработки таксистом. Он вскружил девочке ухаживаниями голову, обещал, что скоро разведется и возьмет ее к себе, но прекратил общение, когда школьница забеременела.

По словам адвоката потерпевшей, уголовное дело долгое время не возбуждали, а майор оказывал на подростка давление, убеждая удалить переписку. В настоящее время сотрудник МВД отстранен от занимаемой должности. Решается вопрос о его увольнении из правоохранительных органов.

Ранее в Екатеринбурге бывшего генерала осудили на 12 лет за изнасилование подростка.

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