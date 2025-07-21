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11:17, 21 июля 2025Бывший СССР

На Украине ликвидировали министерства

На Украине ликвидировали Министерство нацединства и еще три ведомства
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)
Денис Шмыгаль

Денис Шмыгаль. Фото: Andrii Nesterenko / Reuters

Кабинет министров Украины ликвидировал созданное в прошлом году Министерство национального единства, Министерство стратегической промышленности, Министерство аграрной политики и Министерство экологии. Об этом сообщает «Страна.ua».

По словам нового главы Минобороны Дениса Шмыгаля, Министерство стратегической промышленности присоединили к его ведомству. Представитель правительства в Раде Тарас Мельничук заявил, что Министерство национального единства присоединили к Министерству социальной политики. Новое ведомство получило название Министерство социальной политики, семьи и единства Украины.

Функции Министерства аграрной политики и продовольствия и Министерства защиты окружающей среды будет выполнять обновленное Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Ранее Верховная Рада отправила премьер-министра Украины Шмыгаля в отставку. Депутат Ирина Геращенко назвала случившееся фарсом, так как во время военного положения по закону запрещено отправлять в отставку правительство.

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