На Западе рассказали о проблемах стран НАТО

CNN: Страны НАТО не способны увеличить расходы на оборону

Некоторые страны — члены НАТО не способны увеличить расходы на оборону до пяти процентов ВВП из-за текущих больших задолженностей. Об этом пишет CNN со ссылкой на аналитиков.

Телеканал обратил внимание, что многие страны НАТО не смогли достичь предыдущего целевого показателя в два процента, установленного в 2014 году. Большинство из них увеличили расходы лишь в последние годы, реагируя на российско-украинский конфликт, отмечает CNN. «Европейского Союза ожидает, что 23 его государства-члена, входящие в НАТО, достигнут показателя [в два процента] в этом году, исходя из их совокупного ВВП», — сказано в публикации.

Однако сейчас, пишет телеканал, перед западными странами-участниками альянса стоит необходимость увеличить расходы более чем в два раза. По словам старшего аналитика по суверенным кредитным рейтингам в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке в S&P Global Ratings Фрэнка Гилла, достижение целевого показателя в 3,5 процента ВВП потребует от европейских стран, включая Великобританию, огромных заимствований.

«Многие [европейские правительства] сталкиваются с другими финансовыми проблемами… не в последнюю очередь со старением населения, которое, по сути, приводит к еще большему росту пенсионных расходов. С политической точки зрения [это] очень сложно сократить», — пояснил Гилл.

Единственный устойчивый способ финансирования «дополнительных (оборонных) расходов такого масштаба», которые сейчас обещает НАТО, — это повышение налогов, рассказал эксперт. Однако, отметил он, нет ни политической воли, ни общественной поддержки, чтобы тратить «столь радикально в этом направлении… и нести последствия».

Ранее лидеры стран НАТО договорились повысить расходы на оборону до пяти процентов ВВП к 2035 году. Союзники обязались к 2035 году ежегодно инвестировать пять процентов ВВП в основные оборонные потребности, а также в расходы, связанные с обороной и безопасностью.

Сообщается, что до 1,5 процента ВВП из общей суммы будут направлять на развитие критически важной инфраструктуры и внедрение инноваций. При этом часть финансирования будет напрямую учитывать помощь Украине, включая военные поставки и поддержку ее оборонной промышленности.