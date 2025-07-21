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19:00, 21 июля 2025Экономика

Нашествие лягушек в украинском городе попало на видео

Жители украинского Никополя пожаловались на нашествие лягушек
Александра Качан (Редактор)

Жители города Никополь в Днепропетровской области пожаловались на нашествие лягушек. Очевидцы поделились кадрами с прыгающими по улице земноводными, их опубликовал Telegram-канал «Інсайдер UA».

На видео можно заметить несколько десятков небольших лягушек, передвигающихся по заасфальтированной дороге рядом с частными домами. Автор видео выразила отвращение по поводу увиденного. «Это все жабы. Фу», — прокомментировала она.

Ранее сообщалось, что Великобритания подверглась нашествию огромного количества божьих коровок. По данным СМИ, полчища насекомых атакуют местные города и поселки, из-за чего жители вынуждены прятаться в автомобилях.

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