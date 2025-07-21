Полчища жуков атаковали Великобританию

Daily Mail: Британия подверглась нашествию божьих коровок

Великобритания подверглась нашествию огромного количества божьих коровок. Об этом сообщает газета Daily Mail.

По данным издания, полчища жуков нападают на города и поселки, из-за чего британцы вынуждены прятаться в автомобилях. На одном из роликов, опубликованном в сети, запечатлена женщина покрыта роящимися насекомыми. «Примите это как знак того, что вы не должны идти сегодня на пляж», — говорится в подписи к видео.

Подобное нашествие уже случалось в 1976 году. Как объясняют ученые, это явление вызвано нетипично жаркой погодой.

Ранее африканские пчелы, также известные как «пчелы-убийцы», начали продвигаться в северные штаты США. Пчелы-убийцы уже «захватили» 13 штатов, они нападают на людей, скот и домашних животных. Отмечалось, что насекомые активны из-за изменения климата, они спасаются от холодных зим и обильных осадков.