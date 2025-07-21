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11:03, 23 июля 2025Бывший СССРЭксклюзив

Названы долгосрочные последствия ударов по украинским военкоматам

Политолог Безпалько: Удары по ТЦК находят отклик у простых украинцев
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Воздушные удары армии России территориальным центрам комплектования (ТЦК) находят живой отклик у простых граждан Украины. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал политолог Богдан Безпалько.

По его словам, такие удары очень серьезно влияют на масштабы призыва в Вооруженные силы Украины (ВСУ) и власти страны не смогут убедить общество в «неприемлемости» атак на военкоматы.

«Сотрудники ТЦК сами на фронт идти не хотят, берут взятки, отлавливают мужчин без разбора и буквально продают их "на мясо", — пояснил он. — Зачем их жалеть?»

Политолог напомнил, что в первую очередь от атак на ТЦК страдают его сотрудники и критически важная документация, от которой зависит скорость пополнения украинской армии насильно призванными новобранцами.

Ранее секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что украинские ТЦК ежемесячно призывают в армию до 30 тысяч украинских мужчин. Еще около полутора миллионов граждан уклоняются от призыва и не обновляют свои учетные данные в военкоматах.

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