Названы самые опасные российские регионы для владельцев частных домов

«ВСК»: Московская область стала самым опасным регионом для частных домов

Московская и Челябинская области оказались самыми опасными для владельцев частных домов. Об этом говорится в исследовании «Страхового Дома ВСК», которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

По данным компании, половина страховых событий приходятся на чрезвычайные происшествия (ЧП) с домами, при этом в начале 2025 года доля таких событий составляла лишь 37 процентов. Затопления составляют 38 процентов ЧП, пожары — 23 процента, стихийные бедствия — 13 процентов. На противоправные действия третьих лиц приходится шесть процентов.

Около шести процентов ЧП с домами происходят в Московской области, около пяти процентов — в Челябинской. По 3,5 процента приходятся на Краснодарский и Приморский край, 3,4 процента — на Тюменскую область, три процента — на Удмуртию. Чаще всего ЧП с домами происходят в апреле (12 процентов). В то же время май и июнь считаются самыми спокойными месяцами (по два процента).

Ранее стало известно, что осенью-зимой 2025 года аренда частных домов в России может подорожать на 15 процентов.