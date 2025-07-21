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13:46, 21 июля 2025Экономика

В России подорожает аренда одного вида жилья

Финансист Селезнев: Съемные загородные дома подорожают на 15 %
Александра Качан (Редактор)
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Осенью-зимой 2025 года аренда загородных домов в России подорожает на 15 процентов год к году. Такой прогноз дал эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев, передает «Газета.Ru».

По словам финансиста, рост цен связан с инфляцией. При этом Селезнев отметил, что дома — низколиквидный сегмент, в котором сложно определить среднюю цену. Ставки сильно зависят от удаленности от города и сезонности. По этой причине ждать существенного роста цен на аренду домов из-за факторов, не связанных с инфляцией, не стоит.

В то же время, по данным «Авито Недвижимости», спрос на аренду загородного жилья за год вырос почти в полтора раза. В «Циан.Аналитики» и «Мир Квартир» добавили, что средняя стоимость долгосрочной аренды домов по стране сейчас составляет около 60 тысяч рублей в месяц, что на 25,8 процента больше прошлогодней цены.

Ранее стал известен средний бюджет для аренды квартиры в России. В первом полугодии 2025 года сумма составила 26,5 тысячи рублей в месяц.

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