Основатель «Агаты Кристи» порассуждал о личной свободе в России и Европе

Рок-музыкант Самойлов: Личная свобода в РФ более поощрима, чем в Европе

Основатель известной рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов в беседе с Пятым каналом порассуждал о личной свободе в России и Европе. По его мнению, она более поощрима в РФ, нежели за рубежом, так как западные страны создали условия, при которых просветленность проявлять сложно.

Музыкант отметил, что в Европе люди больше обращают внимание на свой внешний вид и то, что о них могут подумать окружающие. В России же, по его словам, кроме личной свободы поощрима и разница мнений.

«Есть этика отношений, но мы допускаем, что люди разные, и что каждый может вести себя по-разному, есть разница мнений и так далее», — уточнил артист.

Ранее известный дизайнер и блогер Артемий Лебедев заявил, что украинцы, негативно настроенные по отношению к России, могут поменять свою позицию, если побывают в Москве.

