Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:34, 21 июля 2025Экономика

В России предупредили о потере части урожая из-за старой техники

Forbes: Отказ от обновления парка сельхозтехники приведет к потере части урожая
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Увеличение субсидий на покупку сельскохозяйственной техники со стороны Минсельхоза России не в состоянии переломить общее обвальное снижение отгрузок производителей и продаж дилеров. Об этом со ссылкой на участников рынка пишет Forbes.

С января по май, по данным Росспецмаша, поставки зерноуборочных комбайнов упали на 61,1 процента в годовом выражении, сельскохозяйственных тракторов — на 39,5 процента, зерноочистительных машин — на 36,3 процента, а кормоуборочных самоходных комбайнов — на 31,3 процента. Выросли только продажи машин для внесения удобрений.

Директор практики оказания услуг компаниям АПК «Технологий доверия» Антон Виноградов предупредил, что старение техники снижает эффективность предприятий. Одним из следствий может стать потеря части урожая.

Независимый эксперт зернового рынка Александр Корбут рассказал, что в среднем при интенсивной работе техника изнашивается и требует замены уже через 5-7 лет, но в России продолжает расти доля оборудования, возраст которого превышает 10 лет.

По его словам, главной причиной негативной динамики остается нехватка средств у небольших компаний. Они не в состоянии закупать новую технику и беззащитны перед любым серьезным природным катаклизмом, потому что не имеют финансовой подушки безопасности.

Воронежский фермер Никита Токмаков объяснил, что ситуация ухудшается с каждым годом. Из-за поломок и простоев сроки сева сдвигаются, уборка растягивается, удобрения и средства защиты растений вносятся хуже. В целом процесс имеет накопительный эффект.

Материалы по теме:
«Дом покосился, забор упал, участок зарос» Россияне рискуют потерять свои дачные участки. За что могут отобрать их землю?
«Дом покосился, забор упал, участок зарос»Россияне рискуют потерять свои дачные участки. За что могут отобрать их землю?
24 июля 2024
Россияне рискуют лишиться зимы и страдать от постоянных засух. Какие неприятные сюрпризы готовит изменение климата?
Россияне рискуют лишиться зимы и страдать от постоянных засух.Какие неприятные сюрпризы готовит изменение климата?
7 февраля 2025

Председатель правления ассоциации дилеров сельхозтехники АСХОД Александр Алтынов подчеркнул, что снижение ставки Центробанка на пару процентных пунктов или еще несколько миллиардов рублей субсидий ситуацию уже не выправят. Хотя если бы аграрии могли реализовывать свою продукцию по рыночным ценам, то и поддержка бы им не потребовалась.

Корбут назвал происходящее технологическим откатом отрасли. Техника стареет, выходит из строя, требует значительных средств на ее обслуживание, а поломки нарушают работу.

Ранее сообщалось, что по итогам первых четырех месяцев года «Ростсельмаш», крупнейший в России производитель сельскохозяйственной техники, сократил отгрузку зерноуборочных комбайнов и тракторов более чем на треть. Компании пришлось резко сокращать производство из-за переполнения складов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Боевая фарма», допинг и стимуляторы. Какие препараты от усталости, стресса и страха продают солдатам в зоне СВО?

    Учебное судно «Николай Камов» вышло на испытания

    Экономист назвал возможную цель введения штрафов за расчеты в криптовалюте

    В Испании обнаружили мертвым бывшего высокопоставленного чиновника МВД Украины

    В России оглашен приговор владелице ювелирного дома

    В США раскрыли провалы Трампа

    В Молдавии открыли памятник солдатам-союзникам Гитлера

    Жителей российского приграничного региона предложили отселять при одном условии

    Украина попыталась ударить по четырем регионам России с воздуха

    Пекин не подтвердил встречу Си Цзиньпина и Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости