В России предупредили о потере части урожая из-за старой техники

Forbes: Отказ от обновления парка сельхозтехники приведет к потере части урожая

Увеличение субсидий на покупку сельскохозяйственной техники со стороны Минсельхоза России не в состоянии переломить общее обвальное снижение отгрузок производителей и продаж дилеров. Об этом со ссылкой на участников рынка пишет Forbes.

С января по май, по данным Росспецмаша, поставки зерноуборочных комбайнов упали на 61,1 процента в годовом выражении, сельскохозяйственных тракторов — на 39,5 процента, зерноочистительных машин — на 36,3 процента, а кормоуборочных самоходных комбайнов — на 31,3 процента. Выросли только продажи машин для внесения удобрений.

Директор практики оказания услуг компаниям АПК «Технологий доверия» Антон Виноградов предупредил, что старение техники снижает эффективность предприятий. Одним из следствий может стать потеря части урожая.

Независимый эксперт зернового рынка Александр Корбут рассказал, что в среднем при интенсивной работе техника изнашивается и требует замены уже через 5-7 лет, но в России продолжает расти доля оборудования, возраст которого превышает 10 лет.

По его словам, главной причиной негативной динамики остается нехватка средств у небольших компаний. Они не в состоянии закупать новую технику и беззащитны перед любым серьезным природным катаклизмом, потому что не имеют финансовой подушки безопасности.

Воронежский фермер Никита Токмаков объяснил, что ситуация ухудшается с каждым годом. Из-за поломок и простоев сроки сева сдвигаются, уборка растягивается, удобрения и средства защиты растений вносятся хуже. В целом процесс имеет накопительный эффект.

Председатель правления ассоциации дилеров сельхозтехники АСХОД Александр Алтынов подчеркнул, что снижение ставки Центробанка на пару процентных пунктов или еще несколько миллиардов рублей субсидий ситуацию уже не выправят. Хотя если бы аграрии могли реализовывать свою продукцию по рыночным ценам, то и поддержка бы им не потребовалась.

Корбут назвал происходящее технологическим откатом отрасли. Техника стареет, выходит из строя, требует значительных средств на ее обслуживание, а поломки нарушают работу.

Ранее сообщалось, что по итогам первых четырех месяцев года «Ростсельмаш», крупнейший в России производитель сельскохозяйственной техники, сократил отгрузку зерноуборочных комбайнов и тракторов более чем на треть. Компании пришлось резко сокращать производство из-за переполнения складов.