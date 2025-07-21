Отмену концерта Гергиева в Европе назвали безумием

Директор Театра им. Вахтангова назвал безумием отмену концерта Гергиева в Италии

Директор Театра им. Вахтангова Кирилл Крок назвал безумием отмену концерта в Италии дирижера Валерия Гергиева. Об этом он сообщил «Известиями».

По его словам, искусство должно быть вне политики.

«Это все катится в безумный мир, какое-то мракобесие, русофобию. В какое-то неприятие и деление людей, не разделяя их на разные классы согласно их гражданской позиции», — сообщил Крок.

Ранее стало известно, что концерт выдающегося российского дирижера Валерия Гергиева в Италии отменен. Руководство Королевского дворца в Казерте, где должен был пройти симфонический концерт, решило не рисковать из-за «близости» артиста к властям России. Сам народный артист России Валерий Гергиев сообщил, что ничего не знает об отмене своего выступления на фестивале в Италии.