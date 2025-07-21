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02:36, 21 июля 2025Бывший СССР

Пленный из ВСУ рассказал о бегстве сослуживцев в Польшу во время учений

ТАСС: Два военнослужащих ВСУ сбежали в Польшу во время учений на полигоне
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Два офицера Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбежали в Польшу во время учений на полигоне. Об этом рассказал ТАСС лейтенант стрелкового батальона отдельной механизированной бригады Владимир Кальновский, сдавшийся в плен российским военнослужащим.

По его словам, его подразделение направили на полигон во Львовскую область. В ходе офицерских курсов двое бойцов ВСУ сбежали в Польшу. Как пояснил украинских пленный,его сослуживцы «взяли увольнительные и умудрились сбежать». Кальновский добавил, военнослужащие сбегают, потому что совершенно не хотят воевать.

Ранее один из принимавших участие в освобождении села Новохатское в Донецкой народной республике (ДНР) штурмовик специальной военной операции (СВО) на Украине с позывным Бода сообщил, что во время боев солдаты ВСУ пустились в бегство, надеясь на поддержку дронов.

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