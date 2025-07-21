ТАСС: Под Сумами сражается подготовленный инструкторами из США батальон ВСУ

В боях под Сумами сражается подготовленный инструкторами из США 214-й отдельный штурмовой батальон Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в российских силовых структурах, передает ТАСС.

«Анализ публикаций украинских волонтеров показал, что командование ВСУ начало задействовать в боевых действиях 214-й отдельный штурмовой батальон, первые подразделения которого были переброшены в Сумы еще в конце июня», — рассказал источник агентства.

Подразделение было сформировано по инициативе американских военных инструкторов в 2016 году. До начала боевых действий оно выполняло роль условного противника во время учений украинской армии.

Ранее уже появлялись сообщения о том, что батальон был переброшен под Сумы на севере Украины. До этого они участвовали в боях на территории Донецкой народной республики.