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08:20, 21 июля 2025Бывший СССР

Под Сумами заметили подготовленный американскими инструкторами батальон ВСУ

ТАСС: Под Сумами сражается подготовленный инструкторами из США батальон ВСУ
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Pavlo Palamarchuk / Reuters

В боях под Сумами сражается подготовленный инструкторами из США 214-й отдельный штурмовой батальон Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в российских силовых структурах, передает ТАСС.

«Анализ публикаций украинских волонтеров показал, что командование ВСУ начало задействовать в боевых действиях 214-й отдельный штурмовой батальон, первые подразделения которого были переброшены в Сумы еще в конце июня», — рассказал источник агентства.

Подразделение было сформировано по инициативе американских военных инструкторов в 2016 году. До начала боевых действий оно выполняло роль условного противника во время учений украинской армии.

Ранее уже появлялись сообщения о том, что батальон был переброшен под Сумы на севере Украины. До этого они участвовали в боях на территории Донецкой народной республики.

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