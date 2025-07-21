Полыхающую после взрыва пятиэтажку в российском городе сняли на видео

В пятиэтажке в Новороссийске произошел взрыв газа и начался пожар

В Новороссийске в пятиэтажном жилом доме на Анапском шоссе начался пожар. Предварительно, перед этим произошел взрыв газа. Видео с места происшествия опубликовало радио «Новая Россия» в Telegram.

На снятых местными жителями кадрах видно полыхающий балкон верхнего этажа здания.

Как пишет канал, взрыв был такой силы, что выбил оконные стекла. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы. По словам очевидцев, пожарные прибыли на вызов спустя 15-20 минут.

Официальные ведомства происшествие пока не комментировали. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее четыре человека пострадали при взрыве бытового газа в жилом доме в Великих Луках. По словам губернатора Михаила Ведерникова, утечка произошла в квартире на втором этаже.